Донецк, 23 сентября 2019, 14:50 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населённым пунктам, расположенным на юге ДНР для съёмки постановочных сюжетов украинскими телеканалами, сообщили 23 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Представитель Народной милиции ДНР отметил, что командиру 36-й бригады ВСУ поручено проконтролировать подготовку украинскими СМИ постановочных фотографий и видеосюжетов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ открыли огонь по югу ДНР, выпустив 44 снаряда калибра 152 мм и 31 снаряд калибра 122 мм.
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