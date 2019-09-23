Павлодар, Казахстан, , 14:37 — REGNUM В Павлодарской области Казахстана из-за крупного лесного пожара объявлен самый высокий класс пожарной опасности (чрезвычайный), сообщает 23 сентября издание Tengrinews. kz со ссылкой на главу комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимира Беккера.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, пожарная обстановка в регионе осложнилась из-за погодных условий, несмотря на то, что прошли дожди. Тушение пожара осложняется сильным ветром — 15−16 метров в секунду.

Беккер добавил, что по данным на 8 часов 15 минут (5:15 мск) площадь лесостепного пожара составила 93 га. В настоящее время пожар тушат 138 человек и 38 единиц техники департамента по чрезвычайным ситуациям, а также вертолет Ми-171.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября к ликвидации пожара в Баянаульском районе Павлодарской области Казахстана были подключены 500 человек личного состава и 120 единиц техники.

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