Копенгаген, , 17:54 — REGNUM Согласно отчетам Организации Объединенных Наций (ООН), в совокупности вся деятельность ООН приводит к выбросу порядка двух миллионов тонн углекислого газа, что сопоставимо с показателями небольшой страны. Это означает, что организация оказывает более негативное влияние на климат, чем некоторые её члены, например, чем Мальта или Либерия.

Более половины выбросов СО2 в ООН происходит из-за активного использования авиационного транспорта. При этом климатические изменения рассматриваются в самой организации как один из важнейших вопросов современности. Небольшая группа сотрудников ООН считает, что внутри объединения практически ничего не предпринимается для ограничения выбросов углекислого газа. Об этом говорится в письме, которое группа направила генеральному секретарю Антонио Гутеррешу. В письме предлагается сократить суммы командировочных, а также вознаграждать тех, кто отказывается от полетов в бизнес-классе — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Генеральный секретарь ООН ответил на письмо, заявив, что готов сделать из ООН «пример для подражания». Глава организации также отметил, что отделения ООН должны компенсировать выбросы СО2 посредством, например, спонсирования процесса восстановления лесного покрова.