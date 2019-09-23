Токио, , 14:41 — REGNUM Исполнительный продюсер игры Contra: Rogue Corps Нобуя Наказото заявил, что серия Contra может вернуться к 2D-графике, но студия Konami пока этого не планирует. Об этом сообщает портал DualShockers 23 сентября.

По словам Наказото, Konami понадобятся более серьёзные нововведения в новых частях Contra, чем просто переход от 3D к 2D-графике. Тем не менее разработчик не отрицают возможности в будущем создать более «классическую» часть Contra.

Напомним, Contra: Rogue Corps выйдет 24 сентября 2019 года. В отличие от предыдущих частей франшизы, Rogue Corps будет полностью выполнена в 3D-графике.

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