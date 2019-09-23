Дербент, Дагестан, , 14:39 — REGNUM Съемки молодежного этно-туристического реалити-шоу «Открой Кавказ» пройдут в городе Дербенте с 5 по 13 октября. Принять участие в проекте могут молодые люди со всей России в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Информация об этом размещена на портале АИС «Молодежь России».

Семь участников проекта — представителей различных регионов страны — пройдут ряд испытаний, «раскрывающих народную мудрость, дух созидательности, традиции гостеприимства, особенности военного и художественного искусства и ремесла».

При успешном прохождения каждого из испытаний участники будут получать подсказки, которые приведут их к месту нахождения главного «тайника с древней легендой». Раскрыв его и пройдя последнее испытание, участники получат ценные призы от партнеров проекта.

«Реалити-шоу направлено на популяризацию этнокультурного наследия народов Северного Кавказа и туристского потенциала древнейшего города России — Дербента среди молодежи и широкой общественности», — сказано в аннотации к проекту.

Отбор участников будет происходить на конкурсной основе. Подать заявку можно в системе АИС «Молодежь России» до 1 октября. Добавим, что по итогам реалити-шоу будет выпущен односерийный телевизионный фильм.

Напомним, в 2018 году в Дагестане прошли съемки аналогичного этно-туристического реалити-шоу «Завещание предков». В них поучаствовали 10 человек из регионов СКФО, Москвы и Уфы.

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