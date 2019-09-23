Хартум, , 16:16 — REGNUM Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок, недавно назначенный на данный пост, заявил о начале независимого расследования действий сил безопасности в ходе разгона июньских мирных демонстраций, которые привели к гибели десятков граждан. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Для проведения расследования будет сформирован комитет, в состав которого войдут представители министерств юстиции, обороны и внутренних дел Новоиспеченный суданский лидер подчеркнул, что расследование займет до шести месяцев, а в работе комитета будут также участвовать верховный судья, адвокаты и независимые лица.

Напомним, в июне Силы безопасности Судана жестко разогнали сидячую забастовку возле штаба военного управления в столице страны Хартуме. В результате действий сил безопасности десятки протестующих погибли или получили тяжелые увечья. Лидеры протестов требовали проведения независимого расследования в рамках последующего соглашения о разделе власти с военными.