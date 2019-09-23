Москва, , 14:31 — REGNUM Около 500 километров новых автомобильных дорог построят в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) к началу 2024 года. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 23 сентября.

Как отметил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, 200 километров новых дорог уже построены. Они необходимы, чтобы максимально разгрузить МКАД и основные магистрали ТиНАО — Калужское и Киевское шоссе.

Кроме того, таким образом соединят населенные пункты, трассы внутри административного округа, а подъезды к метро сделают удобными.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ТиНАО завершили реконструкцию очистных сооружений.

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