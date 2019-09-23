Вашингтон, , 14:22 — REGNUM Игроки массовой многопользовательской игры Star Trek Online почтили память актера Арона Айзенберга, который ушел из жизни 21 сентября 2019 года. Об этом 23 сентября сообщил портал PC Gamer.

https://twitter.com/spaceshipsporn/status/1176045612128788480

Они собрались в баре Quark's и зажгли там факелы. «Арона Эйзенберга будет очень не хватать. Без него Ds9 (сериал «Звёздный путь: Глубокий космос 9» — ИА REGNUM) никогда бы не стал таким, какой он есть», — написал пользователь omega173 на форуме Reddit, добавив, что озвучка Айзенбергом Нога в обучении «добавила столь необходимый импульс не только Звездному флоту, но и арке Iconian».

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Напомним, Арон Айзенберг исполнил роль Нога Ференги в шоу «Звёздный путь: Глубокий космос 9» и озвучил этого же персонажа в обучающем этапе Star Trek Online. Причина смерти актера до сих пор не названа.

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