Тбилиси, 23 сентября 2019, 14:18 — REGNUM Служба доходов министерства финансов Грузии задержала в Тбилисском международном аэропорту гражданина Армении по подозрению в контрабанде золота, сообщает 23 сентября издание «Новости-Грузия».
В багаже задержанного иностранца грузинские таможенники обнаружили незадекларированное золото весом 1,1 кг и серебро весом 73,3 грамма. Общая стоимость товаров составила 154 тыс. лари ($54 тыс.).
Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа сотрудники службы доходов министерства финансов Грузии изъяли более 40,7 тыс. контрабандных сигарет. Товар был обнаружен в сёлах региона Самегрело.
Читайте также: В Грузии изъяли крупную партию контрабандных сигарет