Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM Лишь 40% жилых домов Екатеринбурга удалось пока подключить к теплу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По состоянию на 11:00 23 сентября 60% жилого фонда так и не подключили к отоплению, признали в мэрии. Эти показатели хуже, чем в среднем по региону, где отопление не включили лишь в 39% жилых домов.

Тем не менее, график подключения города к теплу «выдерживается», считают в пресс-службе. В Екатеринбурге уже завершили второй этап пуска тепла.

Напомним, 42% детских садов города до сих пор не подключили к отоплению. Из-за этого некоторым детсадам пришлось приостановить работу, ведь в учреждениях не могут выдержать необходимый температурный режим.

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