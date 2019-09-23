Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума 24 сентября обсудит законопроект, направленный на борьбу с мини-барами, расположенными в зданиях многоквартирных домов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Для того, чтобы обойти ограничения создаются псевдопредприятия общественного питания: рестораны, кафе, бары, они работают круглосуточно и им разрешена продажа алкоголя… Все мы слышим регулярно жалобы… Подобного рода «наливайки» превращаются в места с выяснением отношений между различными нетрезвыми людьми», — отметил Исаев.

Законопроектом предлагается запретить продажу алкоголя в подобных точках, если их площадь, отведенная под зал, меньше 20 кв м. Правом такого запрета наделяются регионы.

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