Москва, , 13:41 — REGNUM Человек становится слабым биологическим видом, в будущим не способным к выживанию в сложных социальных условиях, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай, комментируя данные Росстата о том, что жительницы России стали позднее выходить замуж.

«Человек одинокий — самое выгодное приобретение финансового мирового сообщества. Манипуляции потребительского характера — всегда более дорогие, приносят больший доход выгодоприобретателям и большие расходы манипулируемым. Личные приоритеты современных молодых людей обоих полов — изменились в связи с приходом капиталистического образа жизни — больше уже не нужно выживать, не нужно быстро жениться и заводить потомство, можно позволить себе более инфантильное времяпрепровождение — водопровод качает воду, канализация и мусоропровод убирает отходы жизнедеятельности, электричество работает круглосуточно, а информация доступна даже там, где она и не нужна.

Качество жизни современного молодого человека — высоко как никогда. Зачем создавать себе сложные условия жизни, когда можно немного повременить? Нейрофизиологами доказано, что два основных инстинкта — размножения и самосохранения — формируются у животного (а равно как и у человека) в так называемом рептильном мозге (reprilian brain), который обеспечивает выживание живого существа в опасных условиях. Выживание, как отдельного индивида, так и выживание человеческого рода в целом. Это древний, пещерный мозг, отвечающий за животную, инстинктивную, бессознательную строну нашей жизни.

Но управляет организмом этот рептильный мозг совместно с собратом по черепной коробке. Неокортекс (neocortex) — это новый мозг, который подстраивает всю психоневрологическую систему человека под социальные обстоятельства. Конфликт этих двух систем и приводит к изменению социализации человека. А поскольку социальные обстоятельства меняются с бешеной скоростью в процессе эволюции мира — меняется и социальное поведение человека.

Так, еще 200 лет назад сын кузнеца (человек 12−14 лет) был обязан заменить своего пожилого (человека 30−35 лет) в кузне, успеть перенять его навыки и знания. Любимый конфликт поколений начинается словами «в наше время такого быть не могло» и заканчивается описанием навыков человека молодого возраста тех времен, в корне отличающиеся от навыков современного молодого человека.

При бешеной социальной и информационной эмансипации современное общество намного позже утрачивает свой детский психологический возраст, и именно потому, что — а зачем? Если можно не торопиться, пожить для себя, научиться применять себя социально, научиться зарабатывать и изменить качество жизни — постепенно, создав семью и родив потомство в крайне поздние для организма сроки, но с большим социальным комфортом.

Поздние браки — всего лишь поздняя социальная адаптация, нежелание выйти из зоны комфорта, один из видов инфантильного поведения человека, который, к большому сожалению, становится слабым биологическим видом, в будущим не способным к выживанию в сложных социальных условиях. Бороться с этим явлением бесполезно, будем смотреть, смогут ли природные настройки человеческого мозга эволюционировать вместе с социальными изменениями. Член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата сообщило, что современные женщины не спешат за муж: сейчас большая часть женщин скрепляет себя узами брака в 25−34 года, в то время как восемь лет назад наиболее популярным был возраст 18−24 года.

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