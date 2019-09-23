Воронеж, , 13:41 — REGNUM Целый ряд нарушений при организации питания учеников целого ряда школ Воронежа выявила прокуратура уже с начала нового учебного года, об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства 23 сентября.

Нарушения прокуроры выявили в средних школах №№ 19, 21, 36, 52, 56, 71, Воронежской кадетской школе им. А.В.Суворова. Школьное питания для учащихся в эти школы по контрактам поставляло ООО «Торговый дом «СПП». При этом руководство школ должно было проверять качество поставляемой продукции.

При проверке продуктов питания, поставляемых в школы, прокуроры выявили овощи и фрукты с признаками порчи и гнили, факты приемки мясной продукции без ветеринарно-сопроводительных документов, нарушение правил хранения. В пробах каши молочной овсяной, изготавливаемой ООО «Торговый дом «СПП», согласно экспертному заключению Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области, были обнаружены бактерии группы кишечных палочек.

По результатам проверки прокуратура района внесла представления директорам школ об устранении нарушений закона. В отношении поставщика продукции возбуждено десять административных дел.

Как отмечает ИА REGNUM, массовые проверки качества школьного питания с начала учебного года надзорные органы проводят во многих регионах России, фактически везде выявляются нарушения. Так, в соседней Липецкой области в столовой средней школы №2 Задонска в рисовой крупе, предназначенной для приготовления школьных обедов, были обнаружены черви.