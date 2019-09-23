Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM Лишь 58% детских садов Екатеринбурга удалось подключить к отоплению на настоящий момент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

42% детсадов и 38% школ пока остались без подключения к теплу, признали в мэрии. В целом тепло есть лишь в 55,3% объектах соцсферы.

До 1 октября все учреждения будут обеспечены теплом, обещают в мэрии. Соцсфера даже идёт с опережением графика, отмечают в пресс-службе.

Напомним, из-за наступления холодов как минимум четыре детсада Екатеринбурга временно приостановили свою работу. В мэрии даже не знают, в скольких учреждениях было принято такое решение, так как руководители детсадов не отчитываются об этом в городской департамент образования.

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