Брянск, , 13:49 — REGNUM Брянский районный суд на основании единодушного обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в убийстве — он в кафе ударил кинжалом в грудь молодого человека из-за того, что не досчитался сдачи в размере 20 рублей, сообщили 23 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

В одном из кафе села Супонево Брянского района 13 апреля 2019 года около 20:00 мужчина в состоянии алкогольного опьянения потребовал от продавщицы 20 рублей. Посетитель был уверен, что ему забыли отдать сдачу. Знакомый продавщицы предложил клиенту свои деньги. Однако мужчина не захотел мирного разрешения ситуации и вонзил в грудь молодого человека кинжал, принесённый с собой, и пригрозил убить и женщину. Потерпевший скончался больнице в тот же день, несмотря на усилия врачей.

Коллегия присяжных заседателей сочла, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Суд приговорил виновного к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.