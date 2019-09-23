Москва, , 13:33 — REGNUM Движение транспорта в Шмитовском проезде в Москве ограничено до 30 ноября 2019 года в связи с работами на инженерных сетях. Об этом 23 сентября сообщило агентство «Москва» со ссылкой на информацию Транспортного комплекса столицы.

Круглосуточное ограничение действует с 16 сентября по 30 ноября на участках: Шмитовский проезд от Шелепихинского тупика до ул. Ермакова Роща по направлению к Шелепихинскому мосту (одна полоса); Шмитовский проезд от Шелепихинского тупика до ул. Ермакова Роща по направлению к ул. 3-я Магистральная (две полосы).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что движение по Басманному тупику в ЦАО ограничат почти на год.

Читайте ранее в этом сюжете: Почти на год ограничено движение по Басманному тупику в центре Москвы