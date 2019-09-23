Красногорск, , 13:33 — REGNUM В Московской области вопрос организации транспортного сообщения наиболее чувствителен для мест, где общественным транспортом пользуются дети. Об этом на совещании 23 сентября заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщается на портале правительства региона.

По словам губернатора, необходимо обратить внимание на удобство транспортного сообщения и наличие маршрутов.

«Мы должны внимательно посмотреть, где нужно усиление, размеры автобусов и частота сообщения стали недостаточны. Особенно чувствительна проблема в местах, где учатся дети, которые вынуждены ездить на учебу в общественном транспорте», — заявил Андрей Воробьев.

Также он обратил внимание на итоги поездки в Можайск, где жители жалуются на качество работы перевозчика «Стартранс». Большая часть жалоб касалось несоблюдения графика движения транспорта и проблем действующих маршрутов. По словам управляющего директора компании Валерия Старшинова, будет увеличено количество резервного транспорта.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области после внедрения бесконтактной системы оплаты проезда пассажиры сэкономили порядка 730 млн рублей.

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