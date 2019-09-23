Брянск, , 13:22 — REGNUM Информационные указатели в виде зелёных человечков и современные контейнеры для раздельного сбора мусора установили на улицах Брянска, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По наблюдению специалистов регионального оператора по обращению с ТКО, люди добросовестно сортируют пластик и бумагу, а значит, проявляют заботу к своему городу и поддерживают чистоту.

Первые контейнеры поставили в канун празднования Дня города в городских парках и скверах. Во время массовых народных гуляний горожане наполняли эти урны в соответствии со специальными обозначениями, практически не путая отходы.

«Когда мы решили установить «зелёных человечков» и контейнеры для раздельного сбора в зонах отдыха, то надеялись, что это принесёт пользу не только окружающей среде, но и всем жителям Брянска. Так и получилось. Магия «зелёных человечков» подействовала! Брянцам понравилось выбрасывать мусор в специальные контейнеры, а значит, понравилось и поддерживать чистоту» — сказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

Места установки современных урн выбирали совместно с горожанами — региональный оператор проводил специальный опрос.

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