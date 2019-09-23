Брянск, 23 сентября 2019, 13:22 — REGNUM Информационные указатели в виде зелёных человечков и современные контейнеры для раздельного сбора мусора установили на улицах Брянска, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По наблюдению специалистов регионального оператора по обращению с ТКО, люди добросовестно сортируют пластик и бумагу, а значит, проявляют заботу к своему городу и поддерживают чистоту.
Первые контейнеры поставили в канун празднования Дня города в городских парках и скверах. Во время массовых народных гуляний горожане наполняли эти урны в соответствии со специальными обозначениями, практически не путая отходы.
Места установки современных урн выбирали совместно с горожанами — региональный оператор проводил специальный опрос.
Читайте ранее в этом сюжете: Возле брянских урн поселят «зелёных человечков»