Лампедуза , Италия, , 13:10 — REGNUM Лишь 36% граждан Италии поддерживают смягчение миграционной политики со стороны правительства страны, передает Sky в понедельник, 23 сентября, со ссылкой на опрос YouTrend.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

35% граждан полагают, что миграционная политика должна оставаться столь же жесткой, как и при прошлом правительстве, 29% — что ее нужно еще более ужесточить.

После прихода к власти в Италии нового либерал-популистского правительства порты страны вновь оказались открытыми для нелегальных мигрантов. При этом власти Италии настаивают на перераспределении миграционного потока внутри ЕС.

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