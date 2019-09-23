Красноярск, , 12:58 — REGNUM В Красноярске прошёл масштабный экологический марафон по очистке берега Енисея от мусора «Чистые берега Сибири». Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 сентября, в краевом министерстве экологии и рационального природопользования, субботник состоялся в рамках национального проекта «Экология».

Енисей Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уборку проводили на острове Молокова на площади девять гектаров. В мероприятии приняли участие чиновники, представители «Русского географического общества», музея геологии Центральной Сибири и другие. Всего более тысячи человек.

По итогам акции участники собрали 150 кубометров мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в сентябре 2019 года прошёл чемпионат по спортивному сбору мусора. Команды томских предприятий собрали 822 килограмма мусора. Результат студенческих команд — 576 кг.

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