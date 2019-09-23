Баку, , 12:56 — REGNUM Стартовал второй этап совещания специалистов по делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном начался, сообщили 23 сентября в пресс-службе МИД Грузии.

Отмечается, что стороны представят доклады, осмотрят несогласованные участки государственной границы, а также проведут геодезические и измерительные работы. Планируется, что эксперты завершат свою работу до 27 сентября.

Напомним, 19−23 августа состоялось первое совещание комиссий по делимитации и демаркации государственной границы между Грузией и Азербайджаном. Третье заседание пройдет в Тбилиси.

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