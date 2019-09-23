Москва, , 12:57 — REGNUM Из-за строительных работ до 9 июля 2020 года ограничили движение по Басманному тупику в Центральном административном округе Москвы. Об этом 23 сентября сообщает агентство «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса.

Ограничение действует на участке Басманного тупика от д. 11/2, стр. 1 по ул. Старая Басманная до д. 10, стр. 1 по ул. Новая Басманная. Касается это одной полосы с организацией приоритетного права проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за строительных работ у Павелецкого вокзала и на улице Авиамоторная на несколько месяцев изменится движение трамваев.

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