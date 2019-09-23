Владикавказ, , 12:50 — REGNUM В Северной Осетии состоялась передача руководству республики копий Знамени Победы и Знамени 10-й гвардейской стрелковой Печенгской дивизии. Торжественная церемония передачи была проведена 21 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа. Ее осуществили представители командования округа в рамках информационной акции «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор».

На набережной реки Терек знамена были вручены главе Северной Осетии Вячеславу Битарову. Было отмечено, что 10-я гвардейская стрелковая Печенгская дивизия вела бои за город Владикавказ во время Великой Отечественной войны.

Во время акции военнослужащие подразделения спецназа ЮВО продемонстрировали приемы рукопашного боя. Показали свои умения в этом и воспитанники Северо-Кавказского Суворовского военного училища. Было принято в ряды «Юнармии» около 100 представителей молодежи РСО-Алании.

«Перед жителями и гостями города выступили артисты Центрального дома Российской армии и ансамбля песни и пляски ЮВО, а также эстрадные творческие коллективы города. Для гостей праздника была развернута бесплатная полевая кухня», — говорится в сообщении ЮВО.

В ходе торжественной церемонии также состоялось вручение государственных и ведомственных наград военнослужащим 58-й общевойсковой армии ЮВО и оглашение указов об очередных воинских званиях. Кроме того, военнослужащим были вручены сертификаты на приобретение жилья.

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