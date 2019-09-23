Уфа, , 12:51 — REGNUM Более 9000 человек в Уфе приняли участие в первом общегородском субботнике в рамках акции «Сделаем!» Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, следующий субботник, намечен на 5 октября. На нем будет осуществляться подбор опавшей листвы, уборка территорий и посадка деревьев.

Напомним, что 21 сентября в Уфе прошел общегородской субботник, который был организован в рамках осеннего месячника по благоустройству и озеленению территорий.