Москва, , 12:49 — REGNUM Около 6,4 тыс. объектов социальной сферы подключено к отоплению, сообщает 23 сентября ПАО «МОЭК».

Среди объектов — школы (2326 зданий), детсады (2371), поликлиники (542) и больницы (1113). Работы по подключению продолжаются. Отопительный сезон для соцсферы столицы начался 20 сентября.

Отмечается, что вместе с социальными объектами отопление подаётся также в дома, находящиеся с ними в одном тепловом пункте. По состоянию на утро 23 сентября, в Москве к теплу подключено 2,4 тыс. жилых зданий.