Токио, , 15:43 — REGNUM В Японии недоумение переросло в гнев после того, как Токийский окружной суд освободил трёх бывших руководителей Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) от уголовной ответственности за аварию на АЭС «Фукусима-1» 2011 года.

По сообщению японской новостной газеты Майнити Симбун, близкие погибших в результате аварии выходили на протесты перед судом, поднимая плакаты с надписью: «Все невиновны, и это несправедливо».79-летний Цунэхиса Кацумаса, бывший глава TEPCO, 73-летний Ичиро Такекуро, бывший вице-президент, и 69-летний Сакаэ Муто, также бывший вице-президент, были оправданы, так как суд постановил, что они не могли предвидеть катастрофу такого масштаба, в результате которой погибло много людей и тысячи были вынуждены эвакуироваться.

Люди уверены, что TEPCO знали о долгосрочном прогнозе метеорологического агентства и предполагали, что цунами может ударить по станции, но не предприняли никаких контрмер. «Как я и думал, существует разрыв в здравом смысле между судом и широкой публикой», — заявил Масакацу Канно, который присутствовал на публичном слушании.