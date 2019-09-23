Москва, , 12:22 — REGNUM В России педагоги, школьные учителя, преподаватели вузов владеют цифровой грамотностью на высоком уровне. Их индекс цифровой грамотности существенно превышает среднероссийский (на 35 п. п.) и составляет 87−88 пунктов. Такие данные представило Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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У учащихся 12−17 лет уровень цифровой грамотности также превышает среднероссийский: 73 пункта для подростков 14−17 лет и 77 пунктов для молодых людей 18−24 лет.

Таким образом видно, что по уровню цифровой грамотности педагоги опережают учащихся. Гораздо лучше результат у учителей, чем у школьников, в знаниях о технических составляющих компьютера — на 30 п.п. (92 пункта против 62).

Почти все учителя используют интернет, а 59% пользуются соцсетями. 90% педагогов легко работают на компьютере и других цифровых устройствах, 69% интересуются новыми приложениями и программами для гаджетов.

Онлайн-опрос учителей проведен в сентябре 2019 года. В опросе приняли участие 634 преподавателя вузов и 555 учителей школ. Максимальная статистическая ошибка результатов исследования составляет ±3,9% для выборки преподавателей вузов и ±4,2% для выборки учителей школ.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 2018 год вырос уровень цифровой грамотности. Граждане стали увереннее работать на цифровых устройствах и больше пользоваться мессенджерами и соцсетями.

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