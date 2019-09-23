Токио, , 18:08 — REGNUM Консультативная группа при министре образования Японии обнародовала рекомендацию для правительства ввести национальную систему квалификаций для учителей японского языка. По словам представителей министерства, это поспособствует повышению стандартов обучения японскому языку.

По сообщению японской новостной газеты Асахи Симбун, отмечается, что высокий уровень квалификации преподавателя будет также влиять и на заработную плату, и на социальный статус учителя. Это будет в том числе способствовать увеличению числа языковых специалистов. Если у человека не будет указанной квалификации, он все равно сможет преподавать.

Преподаватели, желающие получить «квалификационный статус», должны будут пройти тест, определяющий их навыки преподавания, и пройти специальные курсы.

Национальная система квалификаций затрагивает также врачей, юристов, а также представителей сферы красоты.