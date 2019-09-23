Токио, , 17:02 — REGNUM Частный женский университет в префектуре Мияги объявил, что с апреля 2021 года начнет принимать на учебу студентов, сменивших пол с мужского на женский. Студентам-трансгендерам не надо будет предоставлять медицинское свидетельство, которое подтверждает, что они действительно «родились в чужом теле» и идентифицируют себя иначе.

По сообщению японского новостного агентства Киодо Цусин, университет Мияги станет первым частным учебным заведением, которое будет готово принять транссексуалов. «Понятие пола и гендерной идентичности стало гибким. Мы должны уважать всех», — заявила ректор университета Арата Хиракава. Государственные университеты Отяномидзу и Нара тоже заявили о своем намерении брать на учебу трансгендеров.

Университет начал поддержку сексуальных меньшинств в 2017 году.