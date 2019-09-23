Кемерово, , 12:19 — REGNUM В Кемерове сегодня, 23 сентября, рабочие забили первую пробную сваю в основание будущего ледового дворца.

«Всего их будет около 1,2 тыс. штук, а в целом на объекте к погружению планируется 4,6 тыс. свай. После этого будем испытывать тестовую сваю — эти испытания и лягут в основу окончательного проекта», — цитирует «Газета Кемерова» представителя подрядчика.

Губернатор региона Сергей Цивилёв поставил задачу — до 15 октября «принести экспертизу по ледовому дворцу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительством ледового дворца в Кемерове займётся компания «СДС-Строй». Заказчик — Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта». Цена контракта — более 7,6 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ледовый дворец в Кемерове построит «СДС-Строй», цена вопроса — 7,6 млрд