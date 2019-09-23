Москва, , 12:15 — REGNUM Сметная стоимость строительства метро Москвы снижена на 34,1 млрд рублей после проверки и экспертиз за восемь месяцев 2019 года. Об этом 23 сентября сообщила журналистам руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

«Так, сметная стоимость строительства объектов метро снижена на 34,1 млрд рублей. При экспертизе других объектов транспортной инфраструктуры она уменьшилась на 16,7 млрд рублей, жилых домов — более чем на 4 млрд рублей», — сказала она.

По словам Яковлевой, удалось добиться снижения по проектам школ и блоков начальных классов на 1,2 млрд рублей, детсадов на 25,1 млн рублей. Кроме того, сэкономили и на капремонте домов.

Яковлева отметила, что Мосгосэкспертиза проверяет проект на излишества или на нехватку финансирования, что может отразиться на качестве.