Рязань, , 12:18 — REGNUM Локальный акт, закрепляющий школьное правило «звонок — сигнал для учителя», опротестовала прокуратура Михайловского района Рязанской области. Этот пункт нарушает право школьников на отдых во время перемены, заявили 23 сентября в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

Нарушение нашли в Чапаевской средней общеобразовательной школе. В утверждённых «Правилах поведения учащихся в школе» есть пункт 2.6, в котором определено, что звонок (сигнал) об окончании урока даётся только для учителя. А когда учитель объявит об окончании занятий, тогда учащийся вправе покинуть класс. Это противоречит федеральным санитарно-эпидемиологическим требованиям, ведь продолжительность урока может быть увеличена по инициативе учителя. Кроме того, в школе были закреплены трудовые обязанности учащихся, не предусмотренные образовательной программой — ученики должны убирать классы и столовые. При этом соответствующие согласия у несовершеннолетних и их родителей получены не были, что тоже нарушает законодательство.

На школьные «Правила» вынесли протест. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.