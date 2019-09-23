Севастополь, , 12:10 — REGNUM Департамент капстроительства Севастополя получил в 2019 году из бюджета 180 миллионов рублей на покупку 89 квартир для детей-сирот, однако не выполнил и половины обязательства. Об этом 23 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

«Заключено лишь 24 контракта для приобретения 24 жилых помещений на сумму 49 млн рублей, из которых фактически исполнено только 8 контрактов, что составляет 9% от запланированного на 2019 год количества», — уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура города внесла предостережение о недопустимости нарушений законодательства руководству департамента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Севастополя обязал департамент капительного строительства города предоставить сиротам квартиры, которые они несколько лет ждали в очереди.

Об этом: Правоохранители помогли севастопольским сиротам получить жильё