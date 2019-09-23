Аддис-Абеба, , 18:24 — REGNUM ЮНИСЕФ заявил, что в 2018 году в пострадавших от конфликтов регионах планеты родилось более 29 миллионов детей. Вооруженное насилие в разных странах, включая Афганистан, Сомали, Южный Судан, Сирию и Йемен, означало, что в течение прошлого года более 1 из 5 младенцев во всем мире проводили свои самые первые мгновения в обществе, накрытом хаосом конфликта, часто в крайне небезопасных и крайне стрессовых ситуациях. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство EthioNews.

«Каждый родитель должен быть в состоянии дорожить первыми моментами своего ребенка, но для миллионов семей, переживающих конфликт, реальность намного мрачнее», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе. «Во всех странах мира насильственные конфликты серьезно ограничивают доступ к основным социальным услугам для родителей и их детей. Миллионы семей не имеют доступа к питательной пище, безопасной воде, санитарии или безопасной и здоровой среде для роста и развития. Наряду с непосредственными, очевидными опасностями, долгосрочные последствия такого начала жизни катастрофичны».

Когда маленькие дети постоянно наблюдают длительные или повторяющиеся неблагоприятные и травмирующие события, система управления стрессом мозга активируется без помощи, вызывающей «токсический стресс». Со временем стрессовые химические вещества разрушают существующие нервные связи и препятствуют формированию новых, что приводит к долгосрочным последствиям для обучения, поведения и физического и психического здоровья детей.

Обеспечение безопасности для семей и их маленьких детей, живущих в условиях конфликта — является важной составляющей гуманитарного реагирования ЮНИСЕФ. «Родители, которые общаются со своими детьми, могут защитить их от негативных неврологических последствий конфликта. Тем не менее, во время конфликтов родители часто заботятся о другом», — сказала Форе. «В конечном счете, этим семьям нужен мир, но до этого они отчаянно нуждаются в нашей большей поддержке — от этого зависит 29 миллионов новых жизней и их будущее».