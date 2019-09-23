Аддис-Абеба, , 17:03 — REGNUM Западный дивизион эфиопских ВВС представил проект расширения своего нового штаба в форме советского истребителя МиГ-23. Глава региона Амхара, Темесген Тырунех, начальник штаба Сил обороны Эфиопии генерал Адем Мохаммед и командующий военно-воздушными силами Эфиопии бригадный генерал Йилма Мердаса приняли участие в запуске проекта строительства. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Глава Западного дивизиона полковник Черне Менгеша отметил, что Западное подразделение эфиопских военно-воздушных сил постоянно наращивает свой технологический потенциал и навыки для защиты воздушного пространства и суверенитета страны, используя качественные и проверенные временем боевые единицы. Одной из таких является массовый для Эфиопии советский и ныне российский истребитель МиГ-23.

Проект расширения штаба послужит дополнительным стимулом для масштабной реформы ВВС, проводимой в армии обороны, добавил он.

Темсеген Тырунех, со своей стороны, заявил, что силы ВВС внесли большой вклад в восстановление относительного мира в региональном штате Амхара. Глава региона также призвал армию не становиться инструментом в руках тех, кто хочет достичь с ее помощью лишь своих собственных интересов.