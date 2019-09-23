Томск, , 12:05 — REGNUM В Томске отопительный сезон стартует 24 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующее распоряжение подписал заммэра — начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

В мэрии подчеркнули, что перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполняться поэтапно. Планируется, что в квартирах томичей станет тепло к 28 сентября.

Добавим, в Томске почти 700 км тепловых сетей.

По данным мэрии, на сегодняшний день отопление есть почти в 100 корпусах детсадов и в 21 школе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ещё одном сибирском городе — Омске — начало отопительного сезона запланировано на 25 сентября.

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