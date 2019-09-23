Исламабад, , 16:49 — REGNUM Торговцы Пакистана планируют массовый «марш на Исламабад» и общенациональную забастовку в знак протеста против нового налогового режима.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, представители торговых объединений намерены собраться в Исламабаде 9 октября, чтобы обсудить план действий, в том числе общенациональную забастовку против действий правительства. Торговцы перешли к активным действиям после прекращения переговоров с Национальной комиссией по доходам о новых условиях торговли и налогообложения. В частности, предприниматели выступают против требования к покупателям предоставлять Компьютеризованную национальную идентификационную карту (электронный паспорт) при покупках на сумму более 50 тысяч рупий (25 тысяч рублей). Общее опасение торговцев заключается в том, что своими мерами правительство намерено вывести их «из тени» и обложить налогами.

Также торговцы по всей стране недовольны требованием самостоятельной регистрации объемов продаж. Эта мера также направлена на увеличение налоговых поступлений в бюджет.