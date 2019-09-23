Москва, , 12:01 — REGNUM Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз проверит ход строительства 39 объектов на территории Москвы. Соответствующее сообщение 23 сентября опубликовано на сайте мэра столицы.

Проверку материалов на негорючесть, а также оценку выполненных отделочных работ требованиям технических регламентов и проектной документации проведут на 39 строящихся объектах Москвы. Среди них: комплексная застройка вблизи поселка Коммунарка, жилой комплекс по адресу Большой Ордынский переулок, вл. 4 в центре Москвы, ЖК с отдельным детским садом в ВАО и другие.

Также проверят детский сад, строящийся за счет города в районе Щербинка Новой Москвы. Сейчас там ведутся отделочные работы, осуществляется благоустройство территории.

Помимо этого, плановые проверки пройдут на строительстве Некрасовской линии метро — участка от станции «Авиамоторная» до станции «Нижегородская улица», дорожной сети в деревне Рассказовка во Внуковском, улично-дорожной сети на территории Административно-делового центра в поселке Коммунарка, участка Южного дублера Кутузовского проспекта — выезд с улицы Поклонной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в строящемся на севере Москвы ФОКе нашли нарушения.

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