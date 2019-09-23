Ереван, , 13:18 — REGNUM Уровень знания русского языка в Армении один из самых высоких в постсоветских странах, заявил директор Российского центра науки и культуры в Ереване Сергей Рыбинский, 23 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армении».

Рыбинский отметил, что владение русским языком в Армении существенно упало с советских времен, но все еще находится на высоком уровне. Объясняет он это влиятельной армянской диаспорой в России.

«Молодые армяне осознают важность знания русского языка и стремятся улучшить свои знания», — сказал он.

Рыбинский подчеркнул, что интерес к русскому языку среди молодых людей в Армении высок, так как хорошее владение языком дает возможность на трудоустройство в РФ.

Он отметил, что ежегодно Россия и Армения проводят около 300 совместных мероприятий в сфере образования, науки и спорта.