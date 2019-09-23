Исламабад, , 16:59 — REGNUM 22 сентября специальной помощник премьер-министра Пакистана по вопросам здравоохранения доктор Зафар Мирза заявил, что правительство страны создало специальный кризисный центр по борьбе с лихорадкой денге.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Зафар Мирза отметил, что правительство со всей серьезностью относится к лихорадке денге, которая с огромной скоростью распространяется в Пакистане. Для успокоения общественного мнения кризисный центр будет оперативно извещать о ситуации с лихорадкой в разных частях страны, а также обеспечит консультацию по горячей линии для всех нуждающихся. В нынешней ситуации, по словам Зафара Мирзы, Пакистану необходимо бороться с болезнью скоординированно.

Напомним, что Пакистан столкнулся с распространением лихорадки денге, которая по своему охвату приближается к эпидемии. Общее число зараженных по всей стране, по данным министерства здравоохранения, превысило 10 тысяч человек.