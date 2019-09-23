Владикавказ, , 11:57 — REGNUM Сразу три праздника отметили жители Северной Осетии в минувшие выходные: 245-летие вхождения Осетии в состав России, 95-летие создания Северо-Осетинской автономной республики и 235-летие города Владикавказа. По этому поводу по всей республике 21−22 сентября прошли масштабные мероприятия.

На площадях столицы и муниципалитетов прошли народные гуляния, концерты, спортивные мероприятия. С культурой и бытом народов, населяющих республику, познакомили гостей и участников праздника национальные подворья. Во Владикавказе 21 сентября прошли фестивали осетинских пирогов и осетинского пива.

Сразу девять фестивалей состоялись на следующий день: музыкальный, гастрономический, хоровой, танцевальный, молодежный, книжный, яблочный, театральный, а также фестиваль национальных культур «Город дружбы». Среди праздничных мероприятий были также ярмарки рукоделия и осетинского сыра, выставки спецтехники МЧС и военной техники.

Завершилось празднование концертом и пиротехническим шоу.