Исламабад, , 17:20 — REGNUM Эпидемия лихорадки денге распространяется в Пакистане, охватив крупнейшие города страны, четыре провинции и Азад Кашмир. Болезнь уже унесла жизни 17 человек в 2019 году.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, количество пациентов, прибывающих в государственные больницы с симптомами лихорадки, увеличивается с каждым днем. Число заразившихся в «военной столице страны» Равалпинди (провинция Панджаб) достигло 2000 человек.

Отмечается, что наиболее тяжелая ситуация возникла в многомиллионном Карачи (провинция Синд), где также не решена проблема с вывозом мусора и последствиями летнего наводнения в сезон муссонов. Местные власти пока не воспользовались «спреем против денге», который должен помочь остановить распространение болезни.