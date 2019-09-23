Вашингтон, , 12:23 — REGNUM Создатели популярных ролевых игр в серии The Elder Scrolls (Arena и Daggerfall) основали независимую студию под названием OneLost Games («Однажды потерянные игры»). Об этом 22 сентября сообщил портал RPGNuke.

Сообщается, что разработчики готовятся к анонсу своего нового проекта. По предварительной информации, это будет «приключение в фэнтези-мире, созданном с помощью революционных технологий и геймдизайна от прославленных ветеранов».

Напомним, The Elder Scrolls — это серия популярных ролевых видеоигр, действие которых происходит на выдуманной планете Нирн. К 2019 году в рамках франшизы вышли 16 игр, 17-я сейчас находится в разработке.

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