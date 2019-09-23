Сеул, , 12:01 — REGNUM Южная Корея, КНДР и Командование сил ООН завершили ремонтные работы зданий в Объединенной зоне безопасности (ОЗБ), пострадавшей от тайфуна «Линлин». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования сил ООН.

Известно, что после заключения соглашения о перемирии в 1953 году стороны впервые провели ремонт зданий в пограничном пункте Пхунмунчжом.

По их словам, в период с 12 по 14 сентября представители Южной Кореи, КНДР и Командования сил ООН провели ремонтные работы крыши пункта переговоров. Отмечается, что больше всего от сильных порывов ветра пострадала северокорейская часть здания.

Известно, что от КНДР в работах приняли участие более десяти человек.

В настоящее время стороны обсуждают совместные работы и эксплуатацию Объединенной зоны безопасности. Существует вероятность, что после трехсторонних консультаций, Север и Юг начнут осуществлять туристические маршруты в ОЗБ.