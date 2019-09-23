Москва, , 11:49 — REGNUM В районе Кунцево на западе Москвы будет построена школа на 825 мест IT-полигоном. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на комитет по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

В школе будет 33 класса для начальной, основной и средней школы. Предполагается обучение детей по три параллели начальной школы — с 1 по 4, с 5 по 9 и с 10 по 11 классы. Создадут учебные кабинеты универсального назначения, классы естественных наук, а именно физики, химии и биологии с лаборантскими, кабинеты иностранного языка, классы черчения и рисования. Также оборудуют универсальное помещение для музыкального и художественного образования с кладовой. В проект включена игровая комната для группы продленного дня, комбинированная мастерская по обработке дерева и металла и кабинет домоводства.

Появится также IT-полигон с зонами теоретических занятий, демонстраций моделей и робототехники, кабинет самотестирования.

Для занятий физкультурой построят два спортзала и один гимнастический зал. В них запроектированы инвентарная комната и раздевалки, оборудованные санитарными узлами и душевыми, а также тренерские.

В школе также будет кабинет врача, прививочная и процедурная, библиотека с зонами медиатеки и актовый зал с эстрадой, техническим центром и артистическими для проведения общешкольных мероприятий и собраний.

На территории школы расположат площадки для игр и спорта, учебно-опытную зону и теневые навесы.