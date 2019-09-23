Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Хирург-гинеколог екатеринбургской горбольницы №7 Эдуард Мамин, которого ранее уведомили об увольнении, пока продолжает работать на прежнем рабочем месте. Об этом сообщает «Новый день».

По словам врача, руководство медучреждения после резонанса в СМИ начало вести переговоры с Маминым. Тем не менее, хирург не стал раскрывать содержание разговоров. Официально руководство сейчас находится в отпуске.

Пока врач продолжает работу — Мамин является заместителем главврача по акушерско-гинекологической работе.

Напомним, должность врача планировали сократить 23 сентября. Взамен Мамину предложили стать уборщиком или лифтёром. Увольнение возмутило многих екатеринбуржцев — на одном из порталов опубликовали петицию в поддержку хирурга.

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