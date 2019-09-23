Иерусалим, , 16:45 — REGNUM 17 сентября в Израиле прошли досрочные парламентские выборы. До сих пор нет ясности по поводу того, будет ли сформировано правительство, или же Израиль в третий раз пойдет на выборы. Эксперты уверены, что третье голосование может нанести существенный урон экономике Израиля, сообщило израильское бизнес-издание Calcalist.

Колумнист Calcalist Адриан Пилот отмечает, что затянувшийся политический кризис не сулит ничего хорошего экономическому состоянию страны. Пока нет правительства, невозможно утвердить бюджет на 2020 год. Если же израильтяне в третий раз пойдут на избирательные участки, стране придется жить в соответствии с бюджетом на 2019 год как минимум до середины 2020 года.

Кроме того, отмечает эксперт, политическая нестабильность тормозит принятие антикризисных мер, что также может подорвать экономику Израиля.