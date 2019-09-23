Казань, , 11:46 — REGNUM По данным Гидрометцентра России, в Приволжском федеральном округе23 сентября на юге сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер 17−22 м/с, в Оренбургской области до 26 м/с.

Тучи Manuka

24−25 сентября в Татарии и Пермском крае ожидаются заморозки (температура ночью до — 3°).

В Чувашии столбики термометров в Чебоксарах тоже опустились ниже нулевой отметки — на две недели раньше обычного. Минувшей ночью в некоторых районах Чувашии прошел первый снег. Снежный покров пока нигде не установился, но не исключено, что это произойдет теперь уже в ночь на вторник, сообщает автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Народ синоптик прогнозирует, что Чувашия окажется в тылу ложбины, и температура воздуха на высоте облаков понизится примерно до 7 градусов мороза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прохладная погода установилась в центральной России, которая продлится всю неделю. Теплее станет только к следующим выходным. Однако среднесуточные значения будут ниже нормы на 4−5 градусов.