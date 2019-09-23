Севастополь, , 11:44 — REGNUM В Севастополе пройдёт выездной приём детских врачей-онкологов из Санкт-Петербурга на базе городской больницы №5. Об этом 23 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

«Главный детский онколог Ленинградской области Светлана Сафонова и детский онколог, челюстно-лицевой хирург Максим Батман проведут 27 сентября консультации детей с новообразованиями кожных покровов, слизистых, злокачественными новообразованиями, в том числе в стадии ремиссии, онкологические заболевания крови», — уточнили в департаменте.

Записать ребёнка на консультацию можно по электронной почте sigora68@yandex.ru или по телефону (8692) 65−93−54 до 26 сентября. В письме необходимо указать полное имя ребёнка, дату рождения, диагноз и контактный номер одного из родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным департамента здравоохранения Севастополя, в 2018—2019 годах всего 18 детей из города-героя, страдающих онкологическими заболеваниями, смогли получить соответствующую медицинскую помощь.

Об этом: В Севастополе детского онкоотделения не будет из-за федеральных нормативов