Вашингтон, , 12:21 — REGNUM YouTube-блогер с ником Oddheader выпустил ролик, рассказывающий о секретах в популярных видеоиграх. Как оказалось, принцесса Пич из игры Super Smash Bros. Brawl должна была получить штурмовую винтовку, сообщило игровое издание Kotaku 22 сентября.

Датамайнеры (люди, изучающие и анализирующие данные) нашли в файлах игры изображение штурмовой винтовки, напоминающей американский автомат М-16. Вероятно, по задумке разработчиков принцесса Пич смогла бы использовать его в одном из игровых режимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, геймеры остались недовольны новым персонажем для игры Super Smash Bros. Ultimate. По их мнению, герой из франшизы Dragon Quest получился слишком сильным.

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